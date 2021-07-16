В Порошенка вимагають переформатувати ТСК по «вагнерівцям»

https://racurs.ua/ua/n157520-v-poroshenka-vymagaut-pereformatuvaty-tsk-po-vagnerivcyam.html

Ракурс

Фракція Петра Порошенка «Європейська солідарність» вимагає скликати позачергове засідання парламенту для утворення нової тимчасової слідчої комісії у справі «вагнерівців» або ж відповідним чином переформатувати роботу вже створеної ТСК.

Лідер «ЄС» 16 липня у Раді заявив, що метою розслідування обставин зриву спецоперації є гарантування безпеки українських розвідників, залучених до затримання бойовиків російської ПВК «Вагнера».

«Слуги» створили фейкову комісію, яка була не комісією навіть, а междусобойчиком між двома політичними силами, які називаються «Слуга народу» і ОПЗЖ. «Слуга народу», метою якої було покрити злочини керівництва країни, і ОПЗЖ для того, щоб прикрити отримувачів цієї інформації, країну- агресора і її керівника Путіна, — повідомив Порошенко.

Раніше фракції «Європейської солідарності», «Голосу» і «Батьківщини» відкликали своїх представників із ТСК, утвореної монобільшістю та ОПЗЖ, оскільки обурювалися тим, що «вагнергейт» відсутній у предметі відання утвореної комісії.

За словами Порошенка, монобільшість та ОПЗЖ «перетворили ТСК на „димову завісу“ для приховування злочину у вищих владних кабінетах».

15 липня три фракції зареєстрували проект постанови, відповідно до якої справа ПВК «Вагнера» вноситься до предмету відання ТСК. Однак постанова не була проголосована в залі.

Питання «Вагнера» у завданнях розслідування комісії немає. А отже і допитувати свідків вони мають лише з питань розслідування, які визначила Рада. Отже, мети встановити істину в комісії немає, — переконує Порошенко.

Тому «ЄС» ухвалила отримати підписні листи, щоб зібрати підписи на позачергове засідання.

Треба або змінити предмет розслідування комісії, або створити нову комісію. Якщо буде створена ця комісія, ми готові взяти у ній участь, — заявив лідер «ЄС» на брифінгу в Раді.

Монобільшість довгий час ігнорувала створення ТСК щодо «вагнерівців», а в березні Давід Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», зареєстрував проект постанови про створення ТСК для «розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, спрямованих на співпрацю з державою-агресором».