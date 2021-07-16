У Порошенко требуют переформатировать ВСК по «вагнеровцам»

https://racurs.ua/n157520-u-poroshenko-trebuut-pereformatirovat-vsk-po-vagnerovcam.html

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Фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует созвать внеочередное заседание парламента для образования новой временной следственной комиссии по делу «вагнеровцев» или соответствующим образом переформатировать работу уже созданной ВСК.

Лидер «ЕС» 16 июля в Раде заявил, что целью расследования обстоятельств срыва спецоперации является обеспечение безопасности украинских разведчиков, привлеченных к задержанию боевиков российской ЧВК «Вагнера».

«Слуги» создали фейковую комиссию, которая была не комиссией даже, а междусобойчиком между двумя политическими силами, которые называются «Слуга народа» и ОПЗЖ. «Слуга народа», целью которой было сокрыть преступление руководства страны, и ОПЗЖ для того, чтобы прикрыть получателей этой информации, страну-агрессора и ее руководителя Путина, — сообщил Порошенко.

Ранее фракции «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины» отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобольшинством и ОПЗЖ, поскольку возмущались тем, что «вагнергейт» отсутствует в предмете ведения образованной комиссии.

По словам Порошенко, монобольшинство и ОПЗЖ «превратили ВСК на „дымовую завесу“ для сокрытия преступления в высших властных кабинетах».

15 июля три фракции зарегистрировали проект постановления, согласно которому дело ППК «Вагнера» вносится к предмету ведения ВСК. Однако постановление не было проголосовано в зале.

Вопроса «Вагнера» в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они только по вопросам расследования, которые определила Рада. Цели установить истину у комиссии нет, — убеждает Порошенко.

Поэтому «ЕС» приняла решение получить подписные листы, чтобы собрать подписи на внеочередное заседание.

Надо или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Если будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие, — заявил лидер «ЕС» на брифинге в Раде.

Монобольшинство долгое время игнорировало создание ВСК по «вагнеровцам», а в марте Давид Арахамия, председатель парламентской фракции «Слуга народа», зарегистрировал проект постановления о создании ВСК для «расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, направленных на сотрудничество с государством- агрессором».