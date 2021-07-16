Зеленский вспомнил американских копов на представлении Монастырского в МВД

Зеленский. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n157521-zelenskiy-vspomnil-amerikanskih-kopov-na-predstavlenii-monastyrskogo-v-mvd.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, представил коллективу нового руководителя МВД Дениса Монастырского.

Хочу поздравить Дениса Анатольевича с назначением. В первую очередь поздравляю с доверием от парламента, премьер-министра и президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром и вас поддержали парламентарии, — сказал глава государства на представлении Монастырского.

Зеленский отметил, что самое главное, чтобы это доверие и уважение «было не как в кино к американским копам».

Когда наши дети смотрят кино, то доверяют и очень поддерживают каждого из них, несмотря на то, что это сказка. А вы несете служение государству в реальной жизни. Я очень хотел бы, чтобы наши дети доверяли украинской полиции, как американским копам, — сказал президент Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра внутренних дел. Преемником Арсена Авакова стал Денис Монастырский. Представление на его назначение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, а должность министра ему предложил президент Владимир Зеленский.

41-летний Монастырский понимает, «на какую жертву идет как человек, как личность, как политик». Об этом он сообщил накануне назначения в Раде.

Монастырский — гражданский министр внутренних дел, он никогда не работал в правоохранительной системе.

Его предыдущие места работы — университет, юридические фирмы, общественный сектор и Рада. В парламент Монастырский прошел по списку партии «Слуга народа» (№ 19). В Раде возглавлял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.