Монастырский разделит МВД и «исчезнет» на месяц. Фото: ФБ

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Денис Монастырский, новый министр внутренних дел Украины, хочет на месяц исчезнуть из информационного поля, чтобы лучше ознакомиться со своими обязанностями и задачами.

Партия «Слуга народа» имеет «большие надежды на Монастырского». Об этом заявил глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности, который ранее возглавлял новый председатель МВД, «входит в топ-5 самых сложных комитетов Рады».

В Монастырского есть интересные идеи и наработки, которые он хочет воплотить. Но он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, чтобы провести аудит того, что есть. Через месяц на пресс-конференции Монастырский расскажет, чем именно будет заниматься и как будет воплощать свои программы, — рассказал Арахамия.

Также он заявил, что одной из главных задач нового руководителя ведомства является разделение Министерства внутренних дел.

У нас как у правящей коалиции есть институциональный план, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций — Нацгвардия должна быть разобщена с полицией и пограничная служба тоже, — сказал руководитель фракции.

По его словам, Пограничную службу точно заберут из МВД, а относительно миграционной службы — «вопрос открыт». Арахамия добавил, что Арсен Аваков был против такого разделения, и «эта дискуссия продолжалась два года».

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра внутренних дел. Преемником Арсена Авакова стал Денис Монастырский. Представление на его назначение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, а должность министра ему предложил президент Владимир Зеленский.

41-летний Монастырский понимает, «на какую жертву идет как человек, как личность, как политик». Об этом он сообщил накануне назначения в Раде.

Монастырский — гражданский министр внутренних дел, он никогда не работал в правоохранительной системе.

Его предыдущие места работы — университет, юридические фирмы, общественный сектор и Рада. В парламент Монастырский прошел по списку партии «Слуга народа» (№ 19). В Раде возглавлял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.