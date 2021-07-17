Нову вимогу до туристів запровадила Польща

https://racurs.ua/ua/n157555-novu-vymogu-do-turystiv-zaprovadyla-polscha.html

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Польща запровадила нову вимогу для мандрівників, які подорожують авіаційним транспортом. Починаючи із суботи, 17 липня, влада сусідньої країни зобовʼязала усіх громадян, котрі прибувають на територію Польщі пасажирськими літаками, заповнювати карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді. Паперові карти прийматимуть лише за відсутності доступу до електронної системи.

Ви летите до Польщі з-за кордону? Заповніть карту місцезнаходження мандрівника (еKLP). Це стандартний міжнародний документ, який запроваджується на випадок епідемічного ризику, — йдеться в інформповідомленні прес-служби уряду Польщі.

Форма eKLP потрібна Міністерству охорони здоров’я, щоб відстежувати інфікованих коронавірусною інфекцією. Документ необхідно заповнити перед відправленням.

У формі потрібно вказати:

країну;

номер рейсу;

контактні дані;

де починалася подорож;

дата прибуття, імʼя та прізвище;

номер PESEL або документ, що засвідчує особу;

сертифікат вакцинації, негативний результат ПЛР-тесту;

адреси всіх місць, де людина збирається зупинятися в Польщі впродовж перших 14 днів (готелів, приватних будинків тощо).

Підтвердження про заповнення форми приходитиме на електронну пошту.

Нагадаємо, відсьогодні Данія внесла Україну до переліку країн «жовтої» зони й відкрила кордони для українців. Туристи зможуть вʼїжджати до країни без повної вакцинації.