«Звукову» атаку Росії на дипломатів в Австрії розслідує Вашингтон

https://racurs.ua/ua/n157556-zvukovu-ataku-rosiyi-na-dyplomativ-v-avstriyi-rozsliduie-vashyngton.html

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Нову ймовірну «звукову» атаку Росії на американських дипломатів, котрі працюють у Відні, розслідує Вашингтон. У працівників зовнішньополітичного відомства США спостерігалися симптоми так званого «гаванського синдрому». Раніше у 2016 році десятки дипломатів США на Кубі були атаковані мікрохвильовим випромінюванням.

Нині влада США розслідує погіршення здоровʼя 24 дипломатів у столиці Австрії, які почали виникати після інавгурації Джо Байдена цьогоріч у січні. У доповідях стан чиновників описаний як аномальні інциденти, водночас ЦРУ неофіційно називає їх атаками. Спецслужби Вашингтона не виключають причетність ГРУ Росії до використання хвильової зброї, яка викликає «гаванський синдром», пише Associated Press і New Yorker.

Нагадаємо, у 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, дзвін у вухах, запаморочення, втрату пам’яті, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули гучний різкий звук. Щонайменше 130 подібних справ перебувають у Вашингтоні на стадії розслідування. У 2019 році про аналогічний інцидент зі своїми дипломатами у Гавані заявила Канада.

Спецслужби США цьогоріч розширили розслідування випадків застосування спрямованого мікрохвильового випромінювання у світі.

Джерело: Associated Press, New Yorker.