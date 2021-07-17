Мендель розповість про «велику деолігархізацію» на каналі Ахметова

https://racurs.ua/ua/n157557-mendel-rozpovist-pro-velyku-deoligarhizaciu-na-kanali-ahmetova.html

Ракурс

Юлія Мендель, колишня речниця президента Володимира Зеленського, яка нещодавно видала книгу-розмірковування про «самоідентифікацію українців», стала членом команди телепрограми «Велика деолігархізація», яку транслюватимуть телеканали олігарха Ріната Ахметова — «Україна» та «Україна 24».

Про це йдеться в анонсі телепрограми. Також цю інформацію 17 липня у Фейсбук підтвердила й сама Мендель.

Я долучаюся до команди щотижневої підсумкової програми «Велика деолігархізація», — написала екс-спікер глави держави.

Мендель працюватиме у якості постійного колумніста програми.

Нагадаємо, Зеленський призначив Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Тоді її обрали на конкурсі з-поміж майже 4 тис. кандидатур. У квітні 2021 року вона залишила посаду речниці Зеленського. Мендель надалі планує працювати позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу з іноземними виданнями.