Повернення Авакова в уряд прогнозує “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n157558-povernennya-avakova-v-uryad-prognozuie-sluga-narodu.html

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Арсен Аваков, який цього тижня пішов у відставку після семи років перебування на посаді міністра внутрішніх справ, знову може повернутися до Кабміну. Стало відомо, яку посаду йому хоче запропонувати «Слуга народу».

Є пропозиція — восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова — ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні… У нас є багато посад в уряді, у нас є три-чотири віце-премʼєри, це теж опція, — сказав в ефірі «Україна 24» очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Проте нардеп додав, що поки не відомо, чи погодиться екс-глава МВС на таку пропозицію «слуг». Офіційно політсила Зеленського, за словами Арахамії, ще не пропонувала Авакову жодних посад.

Це питання на осінь… Якщо взяти, де він (Аваков — ред.) може бути найбільш потужним… це щось, на кшталт, оборонного сектора… Він на цьому розуміється, — вважає «слуга».

Разом з тим, Арахамія не впевнений, що Аваков погодиться на нову міністерську посаду.

Мені здається, що шанси на прем'єр-міністра (у нього — ред.) мінімальні. Думаю, що парламент не підтримає, — так представник монобільшості прокоментував можливість обрання Авакова главою уряду.

Окрім цього, Арахамія вважає, що Аваков має високі шанси стати мером Харкова у разі, якщо колишній очільник МВС братиме участь у місцевих виборах.

Нагадаємо, 13 липня Аваков подав до Верховної Ради заяву про намір покинути пост глави МВС. 15 липня парламент відправив його у відставку. Зеленський запропонував на цю посаду «слугу» Дениса Монастирського, якого 16 липня Рада посадила у крісло Авакова.