Небезпечні наслідки спеки для українців назвав лікар

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Вплив спеки на психіку українців оцінив лікар. Медики вказують, що аномально тепла сонячна погода може викликати у людей психоз, порушувати сон та виснажувати нервову систему.

Спека виснажує, бо напружується серцево-судинна система. У людини вимушене фізичне навантаження, це зайвий подразник, що викликає негативні емоції, фізичні відчуття, — цитує УНН лікаря-експерта з громадського здоров’я Отто Стойка.

За його словами, через спеку людина може відчувати перевтому, втрачати увагу.

Порушувати сон (спека — ред.) може за рахунок того, що збуджує, от як, наприклад, фізичне навантаження перед сном або після лазні… Важче працює серцево-судинна система, підвищений пульс. Може навіть підвищуватися артеріальний тиск. Це заважатиме людині спати, — сказав лікар.

Він додав, що внаслідок спеки може виникати психоз. Також в надміру тепла погода провокує перевтому.

Може бути запаморочення від зневоднення. Людина може отримати тепловий удар, — підсумував лікар.

Стойко також дав поради, як зменшити негативний вплив на нервову систему під час спеки:

Потрібно бути в тіні, прохолоді. Частіше приймати контрастний душ, або холодний. Обтирати, прискати водою тіло, особливо під колінами, шию в тих ділянках де судини близько до шкіри. Також пити рідину, воду та споживати більше овочів.

Нагадаємо, щоб вберегтися від аномальної спеки варто уникати напоїв з цукром та стежити за здоров’ям, адже найближчим часом спекотна погода збережеться по всій території України.

Джерело: УНН