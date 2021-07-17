Жінки «зчитують» по обличчю чоловіків, хочуть вони сексу чи стосунків - вчені

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Ракурс

Жінки виявилися здатними «прочитати» по обличчю чоловіка, налаштований він на випадковий секс або ж на серйозні стосунки. Такими виявилися результати дослідження, яке провели вчені з Університету Маккуорі в Австралії.

Вчені опитали 103 молодих чоловіків щодо того, наскільки вони відкриті до випадкових сексуальних зв’язків. Їх сфотографували, а потім попросили 65 добровольців обох статей оцінити по фото готовність кожного з чоловіків до випадкового сексу. З’ясувалося, що жінки змогли точно визначити, чи налаштований чоловік на серйозні відносини або ж він більше схильний до короткострокових зв’язків. Водночас чоловіки з аналогічним тестом впоралися значно гірше, пише журнал Evolution and Human Behavior.

На фото представлені узагальнені фото чоловіків, які були найменш (зліва) і найбільш (праворуч) відкриті для випадкових, короткострокових зв’язків.

Австралійські дослідники також встановили, що чоловіки з довгими рисами обличчя і великими очима, а також жінки з тонкими рисами обличчя та маленькими очима сприймаються як більш велелюбні.

Окрім цього, за даними вчених, налаштовані на випадкові зв’язки чоловіки мали більший простір між очима, більш широке обличчя і ніс, сильну лінію підборіддя і тонкі губи. Вчені зауважують, що такі риси свідчать про підвищений рівень тестостерону у чоловіків.