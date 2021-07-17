Путін оголосив нову стратегію війни з Україною - ЗМІ

Армію Росії зобов’язали вивчати пропагандистський текст Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян і українців» на заняттях з військово-політичної підготовки. Відповідне розпорядження дав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Путін публічно оголосив нову стратегію війни з Україною, щоб відкрито мобілізувати і мотивувати для цієї непопулярної в РФ війни все російське суспільство, щоб виправдати нові санкції через фактичне приєднання Донбасу і Криму і порушення Росією мінських угод, — зазначив журналіст Юрій Бутусов в Фейсбук.

На його думку, нова політична стратегія Росії вимагає жорсткої політичної відповіді від керівництва України. Водночас реакцію президента Володимира Зеленського на антиукраїнську статтю Путіна, яку той назвав «глибокою», Бутусов вважає «досить неадекватною».

Журналіст також перелічив тези, які, за його словами, вимагають публічної позиції керівництва України:

Путін не визнає Україну як незалежну державу, оскільки вважає її «історичною територією РФ» («Ми ніколи не допустимо, щоб наші історичні території і близькі нам люди, які там живуть, використовувалися проти Росії. А тим, хто зробить таку спробу, хочу сказати, що таким чином вони зруйнують свою країну»).

Росія воюватиме на Донбасі і не піде добровільно з української землі («Розправу послідовники бандерівців готові були вчинити в Криму, Севастополі, Донецьку і Луганську. Вони і зараз не відмовляються від подібних планів. Чекають свого часу. Але не дочекаються … Києву Донбас просто не потрібен»).

Путін особисто образив президента України, щоб налякати Зеленського розривом контактів («Основним передвиборним гаслом чинного президента було досягнення миру. Він на цьому прийшов до влади. Обіцянки виявилися брехнею. Нічого не змінилося. А подекуди ситуація в Україні і навколо Донбасу ще й деградувала»).