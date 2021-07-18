Ураган. Фото: istock

https://racurs.ua/n157571-uragan-ubil-dvuh-chelovek-na-kievschine-chto-izvestno.html

Ракурс

Непогода на Киевщине вчера, 17 июля, унесла жизни двух человек. Из-за шквального ветра в области падали деревья — они и стали причиной смерти погибших.

Еще одного человека госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Трагедия случилась в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района. Два человека погибли в результате падения деревьев около 16.00 из-за урагана и дождя. Всего спасатели убрали четыре поваленных дерева на Киевщине.

По состоянию на 7.00 утра 18 июля из-за шквалов и гроз обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская — 53, Житомирская — 35 и Черниговская — 13).

Напомним, ранее мы сообщали, что пылевая буря достигла Киева — облако с ураганным ветром, песком и пылью 17 июля внезапно накрыло Троещину. В районе Лесной зафиксировали сильные порывы ветра с пылью, а также шквалы. Ветер срывал конструкции, ломал части металлического забора.