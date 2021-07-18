Буревій вбив двох людей на Київщині. Фото: istock

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Негода на Київщині вчора, 17 липня, забрала життя двох людей. Через шквальний вітер в області падали дерева — вони і стали причиною смерті загиблих.

Ще одну людину ушпиталили до лікарні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Трагедія трапилася в селах Гаврилівка й Сухолуччя Вишгородського району. Двоє людей померли внаслідок падіння дерев близько 16 години через буревій та дощ. Усього рятувальники прибрали чотири повалених дерева на Київщині.

Станом на 7.00 ранку 18 липня через шквали та дощ знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська — 53, Житомирська — 35 та Чернігівська — 13).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пилова буря сягнула Києва — хмара з ураганним вітром, піском і пилом 17 липня раптово накрила Троєщину. У районі Лісової зафіксували сильні пориви вітру з пилом, а також шквали. Вітер зривав конструкції, ламав частини металевого паркану.