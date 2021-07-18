Шалена спека відступає — коли чекати на похолодання. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Україні стане менш спекотною вже найближчими днями. У вівторок, 20 липня, на заході, півночі та в більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами) передбачається зниження температури до +23°- +29° за Цельсієм.

У західних областях можуть уже з’являться провісники вологого західного атмосферного фронту із похолоданням. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозами, південь та схід 20 липня ще втримають +30°-+33°, послабне спека в цих регіонах у другій половині тижня. Натомість завтра, 19 липня, у Києві вже буде +28°-+30°, а у вівторок, 20 липня, +26°-+28° за Цельсієм.

У неділю в Україні очікується вкрай мало істотних дощів, але похолодання вже насувається в західних областях. У понеділок уже почнуться грозові дощі, можливі зливи, град та шквали — у всіх регіонах, крім південних та східних.

Усім любителям екстремальних градусів раджу повною мірою насолодитися гарячим повітрям, стрибати «бомбочкою» в басейни, ставки та річки, ловити додаткові веснянки на носа, хизуватися білою візерунчастою парасолькою, мінімумом одежі та максимумом сонцезахисного крему. Завтра — останній день, з найближчої перспективи, найгарячіших всеукраїнських градусів!, — додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на всіх пляжах вивісили червоні прапори, тож громадяни поки не зможуть там купатися. Водночас на березі можна відпочивати або засмагати.