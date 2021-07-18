Спалах коронавірусу розгорівся в Олімпійському селищі

Олімпійські ігри. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157569-spalah-koronavirusu-rozgorivsya-v-olimpiyskomu-selyschi.html

Ракурс

Олімпійські ігри в Токіо 2021 не встигли початися, як послужили причиною спалаху коронавірусу.

Позитивний тест підтвердив коронавірус у двох іноземних спортсменів, які проживають на території Олімпійського селища Харумі в Токіо. Про це повідомляє оргкомітет у своєму звіті.

Перший випадок коронавірусу виявили 17 липня, а всього з моменту прибуття спортсменів до Японії коронавірус виявили в чотирьох спортсменів, троє з яких живуть в Олімпійському селищі. Інфекцію також виявили в 16 членів персоналу команд, чотирьох журналістів і 29 підрядників — усього 55 осіб. Особисті дані інфікованих не наводяться.

До початку Літніх Олімпійських ігор «Токіо-2020» залишається менш як тиждень. Змагання розпочнуться 23 липня й завершаться 8 серпня. Глядачів на ігри не допустять. З 12 липня по 22 серпня в Токіо і префектурі Окінава буде діяти режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що появу «олімпійського» штаму коронавірусу прогнозують медики. У такий спосіб вони відреагували на проведення у 2021 році Олімпійських ігор у Токіо. На думку голови спілки лікарів Японії Наото Уеями, масове скупчення спортсменів і туристів, які з’їдуться з різних країн світу, може серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію й загрожує появою нового «олімпійського» коронавіруса-мутанта.