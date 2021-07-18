Вспышка коронавируса разразилась в Олимпийской деревне

Олимпийские игры. Фото: istock

https://racurs.ua/n157569-vspyshka-koronavirusa-razrazilas-v-olimpiyskoy-derevne.html

Ракурс

Олимпийские игры в Токио 2021 не успели начаться, как послужили причиной вспышки коронавируса.

Положительный тест подтвердил коронавирус у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми в Токио. Об этом сообщает оргкомитет в своем отчете.

Первый случай коронавируса выявили 17 июля, а всего с момента прибытия спортсменов в Японию коронавирус обнаружили у четверых спортсменов, трое из которых живут в Олимпийской деревне. Инфекцию также обнаружили у 16 членов персонала команд, четверых журналистов и 29 подрядчиков — всего 55 человек. Личные данные инфицированных не приводятся.

До начала Летних Олимпийских игр «Токио-2020» остается меньше недели. Состязания начнутся 23 июля и завершатся 8 августа. Зрителей на игры не допустят. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали, что появление «олимпийского» штамма коронавируса прогнозируют медики. Таким образом они отреагировали на проведение в 2021 году Олимпийских игр в Токио. По мнению главы союза врачей Японии Наото Уеямы, массовое скопление спортсменов и туристов, которые съедутся из разных стран мира, может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и угрожает появлением нового «олимпийского» коронавируса-мутанта.