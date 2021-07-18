Каннський кінофестиваль. Фото: istock

https://racurs.ua/n157568-nazvany-pobediteli-kannskogo-kinofestivalya-2021-spisok.html

Ракурс

Каннский кинофестиваль-2021 принес награду украинскому режиссеру — «Золотой глаз» получил Сергей Лозница за документальную ленту «Бабий Яр. Контекст».

Фильм рассказывает о массовых убийствах евреев в Киеве в 1941 году. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Призеры 74-го Каннского фестиваля:

Золотая пальмовая ветвь фильм «Титан», режиссер Джулия Дюкорно;

Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм «Все вороны мира», режиссер Тянь Ся В Я;

Гран-при: «Герой», режиссер Асгар Фархади и «Купе номер шесть», режиссер Юхо Куосманен;

Приз жюри: «Память», режиссер Апичатпон Вирасетакул и «Колено Ахеда» режиссер Надав Лапид (в названии — имя палестинской активистки Ахеда Тамими, которая попала в тюрьму после избиения израильских солдат; в соцсетях предлагали прострелить ей колено);

«Золотая камера» за лучший дебют «Мурина», режиссер Антонета Аламат Кусиянович;

лучший режиссер: Леос Каракс, «Аннетт»;

Лучшая мужская роль: Калеб Лэндри Джонс, «Нитра»;

Лучшая женская роль: Рената Рейнсве, «Худший человек на свете»;

Лучший сценарий: Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ, «Сядь за руль моей машины»;

Почетная Золотая пальмовая ветвь: режиссер Марк Беллоккйо и актриса Джоди Фостер.

В этом году на «Золотую пальмовую ветвь» претендовали 22 картины, однако победителем стала работа режиссера Джулии Дюкорно. «Титан» — фильм в жанре хоррор о девушке, которая выживает после автокатастрофы благодаря титановой пластинке, имплантируемой в голову, отчего она начинает убивать.

Также на фестивале были и украинские сюжеты в исполнении французского режиссера Эли Ґраппе. Он получил приз за лучший сценарий сообщества писателей и композиторов SACD за фильм «Ольга».

«Ольга» рассказывает об украинской гимнастке из Луганска, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан. Она вынуждена уехать из Украины в Швейцарию, где живет семья отца. Мать девушки работает в политической журналистике, из-за чего получает угрозы от провластных структур.