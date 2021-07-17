18 июля отмечают день Нельсона Манделы и монаха Афанасия Афонского

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Ракурс

18 июля отмечается Международный день Нельсона Манделы, а Православная церковь чтит память Афанасия Афонского. Также в этот день мир отмечает день прогулок под дождем и день рождения «Тетриса».

18 июля — 199-й день года (200-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 166 дней.

Именины 18 июля

День ангела сегодня отмечают Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.

Православная церковь 18 июля чтит память византийского монаха Афанасия Афонского. Преподобный родился в Трапезунде в Каппадокии в семье христиан и довольно рано осиротел. Впоследствии он стал византийским монахом, основателем первого и главного монастыря на Святой горе Афон — монастыря Великая Лавра. После смерти Афанасий прославлен как святой.

Народные приметы 18 июля