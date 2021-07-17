18 липня відзначають день Нельсона Мандели і ченця Афанасія Афонського — свято 18 липня

18 липня відзначають день Нельсона Мандели і ченця Афанасія Афонськогоhttps://racurs.ua/ua/n157567-18-lypnya-vidznachaut-den-nelsona-mandely-i-chencya-afanasiya-afonskogo.htmlРакурс
18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели, а Православна церква вшановує пам’ять Афанасія Афонського. Також у цей день світ відзначає день прогулянок під дощем і день народження «Тетриса».
18 липня — 199-й день року (200-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 166 днів.
Іменини 18 липня
День ангела сьогодні відзначають: Анна, Афанасій, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Сергій, Степан.
Православна церква 18 липня вшановує пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Преподобний народився в Трапезунді у Каппадокії в родині християн і досить рано осиротів. Згодом він став візантійським монахом, засновником першого і головного монастиря на Святій горі Афон — Монастиря Велика Лавра. Після смерті Афанасій прославлений як святий.
Народні прикмети 18 липня
Якщо місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю;
Жовті хмари — до початку дощів;
Якщо місяць в тумані — найближчим часом погода зіпсується;
Місяць білий і блискучий — до холодної погоди, але без дощів;
Багато зірок на небі — до ясної погоди;
Молодий місяць яскраво світить — восени буде переважно суха і тепла погода.