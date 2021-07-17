18 липня відзначають день Нельсона Мандели і ченця Афанасія Афонського — свято 18 липня

https://racurs.ua/ua/n157567-18-lypnya-vidznachaut-den-nelsona-mandely-i-chencya-afanasiya-afonskogo.html

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18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели, а Православна церква вшановує пам’ять Афанасія Афонського. Також у цей день світ відзначає день прогулянок під дощем і день народження «Тетриса».

18 липня — 199-й день року (200-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 166 днів.

Іменини 18 липня

День ангела сьогодні відзначають: Анна, Афанасій, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Сергій, Степан.

Православна церква 18 липня вшановує пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Преподобний народився в Трапезунді у Каппадокії в родині християн і досить рано осиротів. Згодом він став візантійським монахом, засновником першого і головного монастиря на Святій горі Афон — Монастиря Велика Лавра. Після смерті Афанасій прославлений як святий.

Народні прикмети 18 липня