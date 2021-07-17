Нову дату зустрічі з Байденом назвали у Зеленського

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Зустріч Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена відбудеться наприкінці липня — на початку серпня. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.

Зустріч планується на останні дні липня — перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні, — повідомив Никифоров у коментарі «Суспільному».

Також новий спікер Зеленського порадив «не робити трагедію» з того, що дата зустрічі президентів змістилася. Окрім цього, речник глави держави спростував інформацію ЗМІ про те, що відтермінування зустрічі Зеленського і Байдена викликане ситуацією з втручанням уряду у корпоративні справи «Нафтогазу України» та призначенням Юрія Вітренка очільником нацкомпанії.

Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить, — переконує Никифоров.

Нагадаємо, 9 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею очільника Держдепартаменту США Вікторією Нуланд щодо зустрічі Зеленського та Байдена.

Джерело: «Суспільне»