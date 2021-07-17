Повені в Німеччині і Бельгії забрали життя понад 150 осіб

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Повені в Німеччині і Бельгії забрали життя понад 150 осіб. Ще сотні мешканців європейських міст, які зруйнувала стихія, досі вважаються зниклими безвісти. Сім’ї публікують фотографії своїх близьких у надії відшукати їх уцілілими, доки інженери та рятувальники відкачують воду й шукають потерпілих.

Жертвами повеней у Німеччині стали 133 громадяни, тисяча осіб вважаються зниклими безвісти на тлі побоювань, що загальна кількість може різко зрости. Влада евакуювала 4 тис. 500 осіб в районі Ойскірхена через побоювання прориву греблі. У Бельгії загинули щонайменше 23 особи від повені, що нагадувала цунамі, пише Daily Mail.

За словами німецького чиновника, загальна сума збитків після стихії обчислюється «мільярдами».

Представник поліції в німецькому Кобленці повідомив, що лише в окрузі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц жертвами стихії стали понад 90 осіб, різні травми дістали ще 618.

Нині у районі катастрофи, де 15 липня потоки води і зсуви спустошили цілі села, тривають пошуково-рятувальні операції і роботи з відновлення зруйнованої інфраструктури.