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Ракурс
Окупанти РФ гатять з артилерії, двох воїнів поранено біля Пісків

Окупанти РФ гатять з артилерії, двох воїнів поранено біля Пісків

17 лип 2021, 20:13
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Двоє українських військових дістали поранення внаслідок обстрілу армією окупанта у районі селища Піски на Донбасі. Про це 17 липня повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів… Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових поранено. Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої тяжкості, іншого — задовільний, — йдеться у повідомленні.

В ООС додали, що на обстріли противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляють захисники України, збройні формування Росії у суботу гатили з мінометів та артилерії калібру 122-мм.

Нагадаємо, снайпери РФ на Донбасі обстрілюють позиції українських військових. Це підтверджує ОБСЄ. Раніше повідомлялося, що терористи РФ стягують на Донбас важке озброєння. На окупованій території спостерігачі ОБСЄ помітили танки, а на лінії відведення — установку «Град».

Джерело: Ракурс


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