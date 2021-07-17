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Ракурс
Оккупанты РФ бьют из артиллерии, два воина ранены близ Песков

Оккупанты РФ бьют из артиллерии, два воина ранены близ Песков

17 июл 2021, 20:13
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Два украинских воина получили ранения в результате обстрела армией оккупантов в районе поселка Пески на Донбассе. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов… В результате вражеских обстрелов два военнослужащих ранены. Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное, — говорится в сообщении.

В ООС добавили, что на обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

Как сообщают защитники Украины, вооруженные формирования России в субботу били из минометов и артиллерии калибра 122-мм.

Напомним, снайперы РФ на Донбассе обстреливают позиции украинских военных. Это подтверждает ОБСЕ. Ранее сообщалось, что террористы РФ стягивают на Донбасс тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили танки, а на линии соприкосновения — установку «Град».

Источник: Ракурс


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