Пылевая буря из Африки достигла Киева

https://racurs.ua/n157563-pylevaya-burya-iz-afriki-dostigla-kieva-video.html

Ракурс

Пылевая буря достигла Киева — облако с ураганным ветром, песком и пылью 17 июля внезапно накрыло Троещину. Жители столичного района обнародовали видео стихии.

Пылевая буря уже наделала беды на левом берегу Киева. В частности, в районе Лесной зафиксировали сильные порывы ветра с пылью, а также шквалы. Ветер срывал конструкции, ломал части металлического забора.

Пылевое облако, которое шло к нам из Сахары, кажется, уже на Троещине, — подписывают видео очевидцы.

Кроме этого, в Голосеевском районе ветер сорвал огромное покрытие на летней террасе местного ресторана.

Напомним, пылевое облако, которое движется по территории Европы, была замечено 13−14 июля над Средиземным морем. Сейчас она проходит территорию Польши и Украины. На сегодня пылевые бури — это не просто пустынный песок с ветром, а «коктейль» с добавлением промышленной пыли, дыма, сажи и других побочных явлений цивилизации. Поэтому такая буря может быть опасной для людей с астмой, бронхитом и другими респираторными заболеваниями.