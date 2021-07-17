Захватывающие фото «Титаника» показала новая экспедиция

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«Титаник» — крупнейшее пассажирское судно мира, которое затонуло в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане, в 2021 году удалось исследовать новой глубоководной экспедиции Oceangate Expeditions.

Последняя экспедиция к «Титанику», лежащему на глубине свыше 3 тыс. 660 м, позволила показать новые изображения обломков, в частности витражей. Ученые исследовали легендарный корабль с помощью подводного аппарата «Титан». Ему удалось снять фрагменты окон и плитки на дне океана, пишет Daily Mail.

Ученые Oceangate Expeditions планируют осуществить новые глубоководные погружения, чтобы разработать трехмерную модель руин «Титаника» до того, как он полностью разрушится. Исследователи также стремятся изучить морскую жизнь, которая пустила корни в «искусственном рифе».

Напомним, крупнейшее пассажирское судно мира принадлежало английской компании White Star Line. Во время своего первого рейса 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. В этой катастрофе погибли 1517 человек.

Источник: Daily Mail