Неймовірні фото “Титаніка” показала нова експедиція

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Ракурс

«Титанік» — найбільше пасажирське судно світу, яке затонуло у квітні 1912 року після зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані, цьогоріч вдалося дослідити новій глибоководній експедиції Oceangate Expeditions.

Остання експедиція до «Титаніка», що лежить на глибині понад 3 тис. 660 м, дозволила показати нові зображення уламків, зокрема вітражів. Науковці досліджували легендарний корабель за допомогою підводного апарату «Титан». Він зафільмував фрагменти вікон та плитки на дні океану, пише Daily Mail.

Науковці Oceangate Expeditions планують здійснити нові глибоководні занурення, щоб розробити тривимірну модель руїн «Титаніка» до того, як він повністю розсиплеться. Дослідники також прагнуть вивчити морське життя, яке пустило коріння в «штучному рифі».

Нагадаємо, найбільше пасажирське судно світу належало англійській компанії White Star Line. Під час свого першого рейсу 15 квітня 1912 лайнер зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. У цій катастрофі загинуло 1517 осіб.

Джерело: Daily Mail