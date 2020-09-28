Несподівану причину загибелі «Титаніка» назвали вчені

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Ракурс

Причиною катастрофи лайнера «Титанік», який затонув понад 100 років тому, могла бути геомагнітна буря.

Згідно з новим дослідженням, яке опублікували в журналі Weather, на навігацію та зв’язок на лайнері вплинула «космічна» погода, а саме сонячна буря, пише «Популярная Механика».

Автор дослідження, кліматолог Міла Зінькова, у своїй роботі зазначає, що на кораблі «Карпатія», який вирушив на порятунок «Титаніка», екіпаж помітив полярне сяйво. Зінькова каже, що світіння, скоріш за все, спричинила геомагнітна буря, яка вплинула на компас і радіотехніку. Такий сплеск міг бути наслідком вибуху на Сонці.

Більшість людей, які пишуть про «Титанік», не знають, що тої ночі було видно північне сяйво. Навіть якби стрілка компаса зрушила всього на один градус, це вже могло мати велике значення, — зазначає Зінькова.

Згідно з дослідженням, саме викид заряджених частинок із Сонця змусив екіпаж внести корективи в навігацію, тому «Титанік» йшов неправильним курсом, який привів його до айсбергу. Цікаво, що перешкоди в навігації мала й «Карпатія». Рятувальне судно прибуло в точку, яка перебувала в 11 км від тонучого корабля. Також через космічну непогоду сигнал SOS з «Титаніка» не отримали деякі найближчі судна. Наприклад, пароплав SS La Provence так і не отримав сигнал лайнера, хоча отримував повідомлення з інших кораблів.

«Титанік» зіткнувся з айсбергом у Північній Атлантиці 14 квітня 1912 року під час свого першого рейсу. З усіх людей, що були на судні, вижило лише 704.

Нагадаємо, у січні США і Велика Британія підписали міжурядову угоду, згідно з якою посилюються правила доступу до затонулого «Титаніка». Ці країни можуть видавати або, навпаки, відмовляти у видачі ліцензій, які дають доступ до місця катастрофи й дозволяють вивезення артефактів.