Неожиданную причину крушения «Титаника» назвали ученые

https://racurs.ua/n144421-neojidannuu-prichinu-krusheniya-titanika-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Причиной катастрофы лайнера «Титаник», который затонул больше ста лет назад, могла быть геомагнитная буря.

В журнале Weather опубликовали исследование, в котором идет речь о том, что на навигацию и связь на лайнере повлияла солнечная буря, пишет «Популярная Механика».

Автор исследования, климатолог Мила Зинькова, отмечает в своей работе, что на корабле «Карпатия», который отправился на спасение «Титаника», экипаж заметил полярное сияние. По убеждению Зиньковой, скорее всего, свечение вызвала геомагнитная буря, которая повлияла на компас и радиотехнику. Взрыв на Солнце мог спровоцировать такой всплеск.

Как отмечает Зинькова, даже если стрелка компаса сдвинулась на один градус, это уже могло иметь большое значение.

Согласно исследованию, «Титаник» шел по неправильному курсу, потому что выброс заряженных частиц с Солнца заставил экипаж внести коррективы в навигацию. У «Карпатии» также были проблемы с навигацией. Спасательное судно прибыло на место, которое было в 11 км от тонущего корабля. Взрыв на Солнце мог спровоцировать то, что сигнал SOS с «Титаника» не получили ближайшие судна. Например, так и не получил сигнал лайнера пароход SS La Provence, хотя получал сообщения с других кораблей.

«Титаник» врезался в айсберг 14 апреля 1912 года в ходе своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Он утонул примерно через два часа, из 2 тыс. 208 человек выжило только 704.

Напомним, в январе США и Великобритания подписали межправительственное соглашение, согласно которому ужесточаются правила доступа к затонувшему «Титанику». Эти страны могут выдавать или, наоборот, отказывать в выдаче лицензий, которые дают доступ к месту катастрофы и позволяют вывоз артефактов.