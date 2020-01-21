«Титаник» получил защиту от неконтролируемого вывоза артефактов. Фото: Ivi

https://racurs.ua/n132420-titanik-poluchil-zaschitu-ot-nekontroliruemogo-vyvoza-artefaktov.html

Ракурс

«Титаник», затонувший 108 лет назад лайнер, защитят Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Страны подписали межправительственное соглашение, согласно которому ужесточаются правила доступа к затонувшему в 1912 году судну.

Теперь страны могут выдавать или, наоборот, отказывать в выдаче лицензий, которые дают доступ к месту катастрофы и разрешают вывоз артефактов, пишет ВВС.

Этот договор был подписан странами для того, чтобы обеспечить сохранение места упокоения 1,5 тыс. пассажиров, которые не смогли выбраться из лайнера и утонули. Данный договор был подписан Великобританией еще в 2003 году, однако госсекретарь США Майк Помпео ратифицировал его лишь в конце 2019 года. Теперь документ вступает в силу. Ранее «Титаник» не был защищен никаким законодательством, так как судно затонуло в международных водах.

Как известно, пассажирский лайнер «Титаник» затонул в северной части Атлантического океана в апреле 1912 года после того, как столкнулся с дрейфующим айсбергом. В тот день погибло около 1,5 тыс. человек, спастись удалось лишь 712 пассажирам лайнера.

Как писал «Ракурс», по словам экспертов, состояние «Титаника» за последнее десятилетие заметно ухудшилось. Коррозия, сильные подводные течения и действие микроорганизмов стали причиной того, что во многих местах корпус «Титаника» начал разрушаться.