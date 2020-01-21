«Титанік» отримав захист від неконтрольованого вивезення артефактів. Фото: Ivi

https://racurs.ua/ua/n132420-tytanik-otrymav-zahyst-vid-nekontrolovanogo-vyvozu-artefaktiv.html

Ракурс

«Титанік» — лайнер, що затонув 108 років тому — захистять Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Країни підписали міжурядову угоду, згідно з якою посилюються правила доступу до затонулого в 1912 році судна.

Тепер країни можуть видавати або, навпаки, відмовляти у видачі ліцензій, які дають доступ до місця катастрофи і дозволяють вивезення артефактів, пише ВВС.

Цей договір був підписаний країнами для того, щоб забезпечити збереження місця спочинку 1,5 тис. пасажирів, які не змогли вибратися з лайнеру і потонули. Цей договір був підписаний Великою Британією ще у 2003 році, проте держсекретар США Майк Помпео ратифікував його лише в кінці 2019 року. Тепер документ вступає в силу. Раніше «Титанік» не був захищений ніяким законодавством, адже судно затонуло в міжнародних водах.

Як відомо, пасажирський лайнер «Титанік» затонув у північній частині Атлантичного океану в квітні 1912 року після того, як зіткнувся з дрейфуючим айсбергом. Того дня загинули понад 1,5 тис. осіб, врятуватися вдалося лише 712 пасажирам лайнера.

Як писав «Ракурс», за словами експертів, стан лайнера «Титанік» за останнє десятиліття помітно погіршився. Корозія, сильні підводні течії і дія мікроорганізмів стали причиною того, що в багатьох місцях корпус «Титаніка» почав руйнуватися.