Пилова буря з Африки сягнула Києва

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Пилова буря сягнула Києва — хмара з ураганним вітром, піском і пилом 17 липня раптово накрила Троєщину. Мешканці столичного району оприлюднили відео стихії.

Пилова буря вже наробила лиха на лівому березі Києва. Зокрема, в районі Лісової зафіксували сильні пориви вітру з пилом, а також шквали. Вітер зривав конструкції, ламав частини металевого паркану.

Пилова хмара, яка йшла до нас з Сахари, здається, вже на Троєщині, — підписують відео очевидці.

Окрім цього, у Голосіївському районі вітер зірвав величезне покриття на літній терасі місцевого ресторану.

Нагадаємо, пилова хмара, яка рухається територією Європи, була помічена 13−14 липня над Середземним морем. Зараз вона проходить територію Польщі та України. Нині пилові бурі — це не просто пустельний пісок з вітром, а «коктейль» з додаванням промислового пилу, диму, сажі та інших побічних явищ цивілізації. Тому така буря може бути небезпечною для людей з астмою, бронхітом та іншими респіраторними захворюваннями.