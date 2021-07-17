Наводнения в Германии и Бельгии унесли жизни свыше 150 человек

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Наводнения в Германии и Бельгии унесли жизни более 150 человек. Еще сотни жителей европейских городов, которые разрушила стихия, до сих пор считаются пропавшими без вести. Семьи публикуют фотографии своих близких в надежде отыскать их живыми, пока инженеры и спасатели откачивают воду и ищут пострадавших.

Жертвами наводнений в Германии стали 133 граждана, тысячи человек считаются пропавшими без вести на фоне опасений, что общее количество жертв может резко возрасти. Власти эвакуировали 4 тыс. 500 человек в районе Ойскирхен из-за опасений прорыва плотины. В Бельгии погибли по меньшей мере 23 человека от наводнения, которое напоминало цунами, пишет Daily Mail.

По словам немецкого чиновника, общая сумма убытков после стихии исчисляется «миллиардами».

Представитель полиции в немецком Кобленце сообщил, что только в округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии стали свыше 90 человек, различные травмы получили еще 618.

Сейчас в районе катастрофы, где 15 июля потоки воды и оползни опустошили целые деревни, идут поисково-спасательные операции и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры.