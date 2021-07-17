Новую дату встречи с Байденом назвали у Зеленского

Новую дату встречи с Байденом назвали у Зеленскогоhttps://racurs.ua/n157566-novuu-datu-vstrechi-s-baydenom-nazvali-u-zelenskogo.htmlРакурс
Встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в конце июля — начале августа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Встреча планируется на последние дни июля — первые числа августа, примерно в этом диапазоне, — сообщил Никифоров в комментарии для «Суспільне».
Также новый спикер Зеленского посоветовал «не делать трагедии» из-за того, что дата встречи президентов сместилась. Кроме этого, представитель главы государства опроверг информацию СМИ о том, что отсрочка встречи Зеленского и Байдена вызвана ситуацией с вмешательством правительства в корпоративные дела «Нафтогаза Украины» и назначением Юрия Витренко главой нацкомпании.
Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит, — убеждает Никифоров.
Напомним, 9 июля глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем главы Госдепартамента США Викторией Нуланд о встрече Зеленского и Байдена.
Источник: «Суспільне»