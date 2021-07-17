Новую дату встречи с Байденом назвали у Зеленского

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Встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в конце июля — начале августа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Встреча планируется на последние дни июля — первые числа августа, примерно в этом диапазоне, — сообщил Никифоров в комментарии для «Суспільне».

Также новый спикер Зеленского посоветовал «не делать трагедии» из-за того, что дата встречи президентов сместилась. Кроме этого, представитель главы государства опроверг информацию СМИ о том, что отсрочка встречи Зеленского и Байдена вызвана ситуацией с вмешательством правительства в корпоративные дела «Нафтогаза Украины» и назначением Юрия Витренко главой нацкомпании.

Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит, — убеждает Никифоров.

Напомним, 9 июля глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем главы Госдепартамента США Викторией Нуланд о встрече Зеленского и Байдена.

Источник: «Суспільне»