Каннський кінофестиваль. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157568-nazvano-peremojciv-kannskogo-kinofestyvalu-2021-spysok.html

Ракурс

Каннський кінофестиваль-2021 приніс нагороду українському режисерові — «Золоте око» отримав Сергій Лозниця за документальну стрічку «Бабин Яр. Контекст».

Фільм розповідає про масові вбивства євреїв у Києві у 1941 році. Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

Призери 74-го Каннського фестивалю:

Золота пальмова гілка: фільм «Титан», режисерка Джулія Дюкорно;

Золота пальмова гілка за короткометражний фільм: «Всі ворони світу», режисерка Тянь Ся У Я;

Гран-прі: «Герой», режисер Асгар Фархаді та «Купе номер шість», режисер Юхо Куосманен;

Приз журі: «Пам'ять», режисер Апічатпон Вірасетакул і «Коліно Ахеда» режисер Надав Лапід (у назві — ім’я палестинської активістки Ахед Тамімі, яка потрапила до в’язниці після побиття ізраїльських солдатів; у соцмережах пропонували прострелити їй коліно).

«Золота камера» за найкращий дебют: «Муріна», режисерка Антонета Аламат Кусіянович;

Найкращий режисер: Леос Каракс, «Аннетт»;

Найкраща чоловіча роль: Калеб Лендрі Джонс, «Нітрам»;

Найкраща жіноча роль: Рената Рейнсве, «Найгірша людина на світі»;

Найкращий сценарій: Рюсуке Хамагуті і Такамаса Ое, «Сядь за кермо моєї машини»;

Почесна Золота пальмова гілка: режисер Марко Беллоккйо та акторка Джоді Фостер.

Цьогоріч на «Золоту пальмову гілку» претендували 22 стрічки, однак переможцем стала робота режисерки Джулії Дюкорно. «Титан» — стрічка у жанрі хоррор про дівчину, яка виживає після автокатастрофі завдяки титановій платівці, яку їй імплантують в голову, через що вона починає вбивати.

Також на фестивалі були й українські сюжети у виконанні французького режисера Елі Ґраппе. Він отримав приз за найкращий сценарій спільноти письменників та композиторів SACD за фільм «Ольга».

«Ольга» розповідає про українську гімнастку з Луганська, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан. Вона вимушена поїхати з України до Швейцарії, де живе родина батька. Матір дівчини працює в політичній журналістиці, через що отримує погрози від провладних осіб.