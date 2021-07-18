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Ракурс
Каннський кінофестиваль. Фото: istock

Названо переможців Каннського кінофестивалю-2021 (СПИСОК)

18 лип 2021, 08:26
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Каннський кінофестиваль-2021 приніс нагороду українському режисерові — «Золоте око» отримав Сергій Лозниця за документальну стрічку «Бабин Яр. Контекст».

Фільм розповідає про масові вбивства євреїв у Києві у 1941 році. Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

Призери 74-го Каннського фестивалю:

  • Золота пальмова гілка: фільм «Титан», режисерка Джулія Дюкорно;
  • Золота пальмова гілка за короткометражний фільм: «Всі ворони світу», режисерка Тянь Ся У Я;
  • Гран-прі: «Герой», режисер Асгар Фархаді та «Купе номер шість», режисер Юхо Куосманен;
  • Приз журі: «Пам'ять», режисер Апічатпон Вірасетакул і «Коліно Ахеда» режисер Надав Лапід (у назві — ім’я палестинської активістки Ахед Тамімі, яка потрапила до в’язниці після побиття ізраїльських солдатів; у соцмережах пропонували прострелити їй коліно).
  • «Золота камера» за найкращий дебют: «Муріна», режисерка Антонета Аламат Кусіянович;
  • Найкращий режисер: Леос Каракс, «Аннетт»;
  • Найкраща чоловіча роль: Калеб Лендрі Джонс, «Нітрам»;
  • Найкраща жіноча роль: Рената Рейнсве, «Найгірша людина на світі»;
  • Найкращий сценарій: Рюсуке Хамагуті і Такамаса Ое, «Сядь за кермо моєї машини»;
  • Почесна Золота пальмова гілка: режисер Марко Беллоккйо та акторка Джоді Фостер.

Цьогоріч на «Золоту пальмову гілку» претендували 22 стрічки, однак переможцем стала робота режисерки Джулії Дюкорно. «Титан» — стрічка у жанрі хоррор про дівчину, яка виживає після автокатастрофі завдяки титановій платівці, яку їй імплантують в голову, через що вона починає вбивати.

Також на фестивалі були й українські сюжети у виконанні французького режисера Елі Ґраппе. Він отримав приз за найкращий сценарій спільноти письменників та композиторів SACD за фільм «Ольга».

«Ольга» розповідає про українську гімнастку з Луганська, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан. Вона вимушена поїхати з України до Швейцарії, де живе родина батька. Матір дівчини працює в політичній журналістиці, через що отримує погрози від провладних осіб.

Джерело: Ракурс


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