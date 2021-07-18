Адская жара отступает — когда ждать похолодания. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине станет менее жаркой уже в ближайшие дни. Во вторник, 20 июля, на западе, севере и в большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами) предполагается понижение температуры до +23°- +29° по Цельсию.

В западных областях могут уже появятся предвестники влажного западного атмосферного фронта с похолоданием. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозам, юг и восток 20 июля еще удержат +30°- +33°, ослабнет жара в этих регионах во второй половине недели. В то же время уже завтра, 19 июля, в Киеве будет +28° — +30°, а во вторник, 20 июля, +26° — +28° по Цельсию.

В воскресенье в Украине ожидается крайне мало существенных дождей, но похолодание уже надвигается в западных областях. В понедельник начнутся грозовые дожди, возможны ливни, град и шквалы — во всех регионах, кроме южных и восточных.

Всем любителям экстремальных градусов советую в полной мере насладиться горячим воздухом, прыгать «бомбочкой» в бассейны, пруды и реки, ловить дополнительные веснушки на носу, щеголять белым узорчатым зонтиком, минимумом одежды и максимумом солнцезащитного крема. Завтра — последний день, с ближайшей перспективы, горячих всеукраинских градусов!, — добавила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на всех пляжах вывесили красные флаги, поэтому граждане пока не смогут там купаться. В то же время на берегу можно отдыхать или загорать.