Гіперзвукову зброю готується випробувати РФ. Фото: Лента

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Випробування нової російської гіперзвукової ракети «Циркон» із надводного носія повинні початися вже в першій половині наступного місяця.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на співрозмовників в оборонно-промисловому комплексі РФ.

Повідомляється, що перший пуск «Циркону» відбудеться в межах державних російських випробувань із фрегата «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков"Північного флоту. Натомість у другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування «Циркону» з атомного підводного човна «Северодвинськ».

Раніше планувалося, що випробування нової зброї почнуться в травні-червні, але їх вирішили перенести на серпень.

Відомо, що «Северодвинськ» виконуватиме перший випробувальний пуск «Циркону» з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі. Усього в рамках держвипробувань «Циркону» з «Адмірала Горшкова» хочуть виконати чотири пуски. Першим штатним носієм «Циркону» повинен стати фрегат проєкту 22350 «Адмірал Головко».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що армію Росії зобов’язали вивчати пропагандистський текст Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян і українців» на заняттях із військово-політичної підготовки. Відповідне розпорядження дав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Джерело: ТАСС