Учені встановили, як коронавірус SARS-CoV-2 інфікує клітини людського мозку, фото:

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Американські учені створили модель стовбурових клітин, яка демонструє потенційний шлях проникнення вірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, у людський мозок.

Хоча попередні дослідження показали, що нервові клітини людини стійкі до інфекції SARS-CoV-2, почали з’являтися натяки, що інші типи клітин мозку можуть служити «троянським конем», повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в Nature Medicine.

Дослідники встановили, що перицити — спеціалізовані клітини, які обвивають судини — мають рецептор, вразливий для SARS-CoV2.

Дослідники впровадили перицити у тривимірні культури нервових клітин — органоїди мозку — для створення «ассемблоїдів», більш досконалої моделі стовбурових клітин людського тіла.

Ці «ассамблоїди», крім перицитів, містили багато типів клітин головного мозку і демонстрували стійку інфекцію, спричинену SARS-CoV-2.

Коронавірус зміг заразити перицити, які ставали локалізованими «фабриками» з виробництва нових екземплярів вірусу SARS-CoV-2. Потім ці місцево вироблені віруси можуть поширитися на інші типи клітин, що призведе до широкого ураження. Учені встановили, що допоміжні клітини, відомі як астроцити, були основною мішенню цієї вторинної інфекції.

За словами учених, дослідження показало, що один із можливих шляхів проникнення SARS-CoV-2 у мозок проходить через кровоносні судини, де SARS-CoV-2 може інфікувати перицити, а потім SARS-CoV-2 може поширитися на інші типи клітин мозку.

Як варіант, заражені перицити можуть призвести до запалення кровоносних судин з подальшим утворенням тромбів, інсультом або крововиливами — ускладненнями, які спостерігаються у багатьох пацієнтів з SARS-CoV-2, яких госпіталізували до відділень інтенсивної терапії, — зазначають дослідники.

Джерело: EurekAlert