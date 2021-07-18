Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157581-grozy-osvijat-ukrayinu-pislya-speky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 липня очікується переважно спекотна, але дощі на заході принесуть холодний атмосферний фронт. Температура повітря у найгарячіших регіонах досягне позначки +35°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23° до +35°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 липня прогнозується сонячна та спекотна, але температура піде на спад у порівнянні з минулим днем. Вночі температура повітря опуститься до позначки +19°, а вдень триматиметься на рівні від +27° до +29° тепла.

Погода в Харкові вразить рекордною спекою. Температура повітря вночі досягне позначки від +20° до +22°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +34°.

Погодні умови в Одесі спостерігатимуться неймовірно спекотні, сонце смалитиме та розганятиме температуру до рекордних позначок. Повітря вдень прогріється до +35°, вночі стовпчики термометрів покажуть +22°.

Погода у Львові очікується дещо прохолодніша, прогнозується дощ та гроза, через що температура повітря охолоне. Температурні показники будуть такими: уночі +16…+18° тепла, а вдень +23…+25° тепла.

Погода в Карпатах 19 липня також зустріне дощами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +16° до +18° тепла, а вдень температура сягне +25° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.