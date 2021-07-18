На прикордонників напали на кордоні з РФ. Фото: Політеко

https://racurs.ua/ua/n157580-na-prykordonnykiv-napaly-na-kordoni-z-rf.html

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На українських прикордонників напали вночі, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону.

Нападників було троє, на місце події відправився очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

За інформацією МВС, цієї ночі на кордоні в Сумській області відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень. Невідомі викрали табельну зброю в прикордонників — наразі спільними діями з Національною поліцією зброю було повернуто. Водночас здійснюється розшук осіб, причетних до злочину.

Повідомляється, що проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому не збивають російські вертольоти, які порушують повітряний простір України й незаконно залітають на нашу територію — пояснення від очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.