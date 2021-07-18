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Ракурс
Меган Маркл. Фото: РИА

Меган Маркл зібралася хрестити доньку у Віндзорі

18 лип 2021, 13:42
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Меган Маркл, герцогиня Сассекська, планує хрестити свою новонароджену дочку Лілібет Діану, яка з’явилася на світ 4 червня, у столиці Великої Британії.

Вона хоче, щоби церемонію відвідала прабабуся малятка — королева Єлизавета II. Про це повідомляє Daily Mail.

Як відомо, принц Гаррі й Меган Маркл стали батьками вдруге на початку літа. Дочку назвали Лілібет Діана — на честь її прабабусі та бабусі. Поки герцоги не показали фото малечі громадськості, і навряд чи зроблять це найближчим часом, адже вони тепер не виконують королівські обов’язки, щоби слідувати правилам. А ось хрестити дитину батьки вирішили у Віндзорському замку, на очі в королеви.

Гаррі сказав деяким родичам, що хоче, щоби Лілі хрестили, як і її старшого брата Арчі, у Лондоні. Він мріє, щоби королева була присутня на цій важливій події, — повідомляють королівські джерела.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Лілібет Діана народилася в госпіталі міста Санта Барбара в Каліфорнії, де живе сім’я герцогів Сассекських після складення повноважень членів королівської сім’ї. Вона важила 7 фунтів 11 унцій (3,4 кг).

Джерело: Ракурс


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