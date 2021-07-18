Меган Маркл собралась крестить дочь в Виндзоре

Меган Маркл. Фото: РИА

https://racurs.ua/n157579-megan-markl-sobralas-krestit-doch-v-vindzore.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, планирует крестить свою новорожденную дочь Лилибет Диану, которая появилась на свет 4 июня, в столице Великобритании.

Она хочет, чтобы церемонию посетила прабабушка малышки — королева Елизавета II. Об этом сообщает Daily Mail.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз в начале лета. Дочь назвали Лилибет Диана — в честь ее прабабушки и бабушки. Пока герцоги не показали фото малышки общественности и вряд ли сделают это в ближайшее время, ведь они теперь не исполняют королевские обязанности, чтобы строго следовать правилам. А вот крестить малышку родители решили в Виндзорском замке, на глаза у королевы.

Гарри сказал некоторым родственникам, что хочет, чтобы Лили крестили, как и ее старшего брата Арчи, в Лондоне. Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии, — сообщают королевские источники.

Напомним, ранее мы сообщали, что Лилибет Диана родилась в госпитале города Санта Барбара в Калифорнии, где живет семья герцогов Сассекских после сложения полномочий членов королевской семьи. Она весила 7 фунтов 11 унций (3,4 кг).

Источник: Daily Mail