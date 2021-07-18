Нашествие медуз превратило Азовское море в «кисель» (ФОТО)https://racurs.ua/n157578-nashestvie-meduz-prevratilo-azovskoe-more-v-kisel-foto.htmlРакурс
Азовское море страдает от засилья медуз — этих морских обитателей стало настолько много, что вся морская гладь напоминает кисель.
Экологи заявляют, что нашествие медуз связано с увеличением их количества в Черном море, а в Азовское море они проникают через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Отмечается, что соленость Азовского моря постепенно приближается к солености Черного моря — это происходит из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна.
В Азовском море преобладают медузы двух видов:
- корнерот;
- аурелия.
Медузы вызывают у людей ожоги кожи и приводят к органическому загрязнению моря. В большом количестве медузы становятся конкурентами промысловых рыб, питающихся планктоном, они также уничтожают икру пелагических рыб. Теплые зимы помогают медузам успешно пережить сезон, а большое количество планктона, который служит им кормом, также способствует росту и распространению беспозвоночных.
Напомним, ранее мы сообщали, что нашествие медуз на пляжах Запорожской области наблюдается в июле. Сотни килограммов морских животных лопатами, тачками и руками ежедневно собирают сотрудники баз отдыха поселка Приморский Посад.
Источник: РИА Мелитополь