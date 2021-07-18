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Ракурс
Медузы на Азовском море. Фото: РИА Мелитополь

Нашествие медуз превратило Азовское море в «кисель» (ФОТО)

18 июл 2021, 13:11
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Азовское море страдает от засилья медуз — этих морских обитателей стало настолько много, что вся морская гладь напоминает кисель.

Экологи заявляют, что нашествие медуз связано с увеличением их количества в Черном море, а в Азовское море они проникают через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Медузы на Азовском море. Фото: РИА Мелитополь

Отмечается, что соленость Азовского моря постепенно приближается к солености Черного моря — это происходит из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна.

В Азовском море преобладают медузы двух видов:

  • корнерот;
  • аурелия.

Медузы вызывают у людей ожоги кожи и приводят к органическому загрязнению моря. В большом количестве медузы становятся конкурентами промысловых рыб, питающихся планктоном, они также уничтожают икру пелагических рыб. Теплые зимы помогают медузам успешно пережить сезон, а большое количество планктона, который служит им кормом, также способствует росту и распространению беспозвоночных.

Медузы на Азовском море. Фото: РИА Мелитополь

Напомним, ранее мы сообщали, что нашествие медуз на пляжах Запорожской области наблюдается в июле. Сотни килограммов морских животных лопатами, тачками и руками ежедневно собирают сотрудники баз отдыха поселка Приморский Посад.

Источник: РИА Мелитополь

Источник: Ракурс


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