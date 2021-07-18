Шойгу. Фото: РИА

https://racurs.ua/n157577-sbu-vyzvala-glavu-minoborony-rf-v-mariupol-dokument.html

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Сергей Шойгу, глава Министерства обороны Российской Федерации, был вызван для вручения подозрения в Мариуполь.

Он должен появиться для получения подозрения в городе уже 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что СБУ вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу для вручения подозрения по ч.3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей»).

Повестку подписал следователь Тарас Бутенко. Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия. Если Шойгу не появится, его могут объявить в международный розыск.

Напомним, ранее мы сообщали, что участие россиян в войне на Донбассе стало причиной объявления подозрения высокопоставленному чиновнику РФ. СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны России Андрей Картаполову.