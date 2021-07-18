Наказать организаторов «водной блокады» пригрозили оккупанты. Фото: УП

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Оккупационная власть Крыма угрожает наказать организаторов «водной блокады» оккупированного Россией украинского полуострова.

Они заявили, что подготовка необходимых документов для подачи иска в российский суд уже почти завершена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что оккупанты собрали информацию о 12 гражданах Украины, которых называют организаторами или теми, кто оправдывает «блокаду» Крыма. Речь идет о водных, энергетических, продовольственных и транспортных ограничениях полуострова. Эту информацию передали в правоохранительные органы России. Предварительно, оккупанты оценили свои убытки в 14,7 трлн рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крым страдает от мигрантов из России — на оккупированном полуострове население увеличилось на миллион человек. Через несколько лет «колонизаторы» могут вытеснить крымчан из Крыма.

Источник: РИА Новости