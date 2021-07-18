Арахамия. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n157575-ideologiu-ne-menyali-pokrasnenie-arahamii-obyasnili-vo-frakcii.html

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», заявил, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, чем вызвал скандал.

Во фракции смену идеологии на коммунистическую опровергли — заявляют, что президентская партия до сих пор остается центристской. Об этом рассказала заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она объяснила слова Арахамии, и отметила, что «слуга» обратил внимание на две вещи, сравнивая «слуги народа» и Коммунистическую партию Китая.

У них обоих девизом является служение народу. А также то, что в провластной политсиле КНР есть отделение до мельчайших населенных пунктов, — рассказала Кравчук.

Арахамия также отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая. Ведь там построили за считанные дни больницу в разгар эпидемии коронавируса.

Понятно, что даже вид их карантина был совершенно другим. У нас кто-то протестовал, ФОПы выходили под Кабмин, в Берлине разгоняли газом предпринимателей, а у них просто закрыли подъезды и никто никуда не вышел, — отметила нардеп.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа», правящая политсила Владимира Зеленского, считает Китай важным стратегическим партнером и планирует перенимать опыт Коммунистической партии КНР по построению государства.