Арахамія. Фото:

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Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», заявив, що принципи правлячих партій України та Китаю багато в чому збігаються, чим спричинив скандал.

У фракції зміну ідеології на комуністичну спростували — заявляють, що президентська партія й досі залишається центристською. Про це розповіла заступниця керівника фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона пояснила слова Арахамії, і наголосила, що «слуга» звернув увагу на дві речі, порівнюючи «Слугу народу» й Комуністичну партію Китаю.

У них обох девізом є служіння народу. А також те, що в провладній політсилі КНР є відділення до найменших населених пунктів, — розповіла Кравчук.

Арахамія також зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю. Адже там побудували за лічені дні лікарню в розпал епідемії коронавірусу.

Зрозуміло, що навіть вигляд їхнього карантину був абсолютно іншим. У нас хтось протестував, ФОПи виходили під Кабмін, у Берліні розганяли газом підприємців, а в них просто позакривали під’їзди й ніхто нікуди не вийшов, — зазначила нардеп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу», правляча політсила Володимира Зеленського, вважає Китай важливим стратегічним партнером і планує переймати досвід Комуністичної партії КНР із побудови держави.