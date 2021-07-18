Велика Британія побоялася щепити дітей і підлітків

Вакцинація. Фото: istock

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Вакцинація від коронавірусу у Великій Британії буде проходити тільки серед дорослого населення.

Влада країни відмовилася від масового щеплення дітей і підлітків від коронавірусу. Про це повідомляє The Telegraph.

Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) закликав утриматися від вакцинації дітей доти, поки не будуть отримані результати про додаткові ризики.

Робити щеплення будуть тільки дітям у віці від 12 до 15 років, які вразливі до коронавірусу, а також які проживають із дорослими з групи ризику. Також щеплення робитимуть підліткам, яким через три місяці виповниться 18 років.

Діти отримають щеплення препаратом Pfizer/BioNTech, який раніше був схвалений британським управлінням із контролю за оборотом ліків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» (індійський коронавірус) уже почав поширюватися в Україні. Цей різновид коронавірусу частіше вражає підлітків, а не дорослих людей.

Джерело: The Telegraph