Великобритания побоялась прививать детей и подростков

Вакцинация. Фото: istock

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Вакцинация от коронавируса в Великобритании будет проходить только среди взрослого населения.

Власти страны отказались от массового прививания детей и подростков от коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал воздержаться от вакцинации детей до тех пор, пока не будут получены результаты о дополнительных рисках.

Прививать будут только детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые уязвимы перед коронавирусом, а также проживающих с взрослыми из группы риска. Также прививки будут делать подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Дети получат прививку препаратом Pfizer/BioNTech, который ранее был одобрен британским управлением по контролю за оборотом лекарств.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» (индийский коронавирус) уже начал распространяться в Украине. Эта разновидность коронавируса чаще поражает подростков, а не взрослых людей.

Источник: The Telegraph