Покарати організаторів «водної блокади» погрожують окупанти. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157576-pokaraty-organizatoriv-vodnoyi-blokady-pogrojuut-okupanty.html

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Окупаційна влада Криму погрожує покарати організаторів «водної блокади» окупованого Росією українського півострова.

Вони заявили, що підготовка необхідних документів для подачі позову до російського суду вже майже завершена. Про це повідомляє РИА «Новости».

Повідомляється, що окупанти зібрали інформацію про 12 громадян України, яких називають організаторами або тими, хто виправдовує «блокаду» Криму. Йдеться про водні, енергетичні, продовольчі та транспортні обмеження півострова. Цю інформацію передали до правоохоронних органів Росії. Попередньо, окупанти оцінили свої збитки в 1,47 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крим потерпає від мігрантів із Росії — на окупованому півострові населення збільшилося на мільйон осіб. За кілька років «колонізатори» можуть витіснити кримчан із Криму.

Джерело: РИА Новости