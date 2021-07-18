Шойгу. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n157577-sbu-vyklykala-ochilnyka-minoborony-rf-u-mariupol-dokument.html

Ракурс

Сергій Шойгу, очільник Міністерства оборони Російської Федерації, був викликаний для вручення підозри в Маріуполь.

Він має з’явитися для отримання підозри в місті вже 20 липня. Про це інформує прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що СБУ викликала главу Міноборони РФ Сергія Шойгу для вручення підозри за ч. 3 ст. 27 і ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України («Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, яке призвело до загибелі людей»).

Повістку підписав слідчий Тарас Бутенко. Крім вручення підозри, українські правоохоронці хочуть провести з ним слідчі (процесуальні) дії. Якщо Шойгу не з’явиться, його можуть оголосити в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що участь росіян у війні на Донбасі стала причиною оголошення підозри високопосадовцю РФ. СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову.